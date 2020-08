In mehreren deutschen Städten haben gestern Abend Menschen der Opfer des Anschlags von Hanau vor einem halben Jahr gedacht.

In Berlin nahmen bis zu 2.600 Menschen an einer Demonstration teil, wie die Polizei mitteilte. Zu einem Gedenken auf dem Hanauer Marktplatz mit einer Schweigeminute kamen nach Schätzungen der Polizei mehr als 120 Bürger. Online waren noch in zahlreichen weiteren Städten Veranstaltungen angekündigt, darunter auch Hamburg. Die Teilnehmer forderten eine lückenlose Aufklärung der Tat.



Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Vor der Tat veröffentlichte der Mann Pamphlete mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet.