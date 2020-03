Zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau wurde am Mittag vielerorts eine Schweigeminute eingelegt.

Dazu aufgerufen hatten unter anderem große Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, die IG Metall sowie Unternehmen der deutschen Metall-, Elektro- und Chemieindustrie. Auch die Städte Frankfurt am Main, Kassel und Wetzlar beteiligten sich. Mitarbeiter legten in Betrieben und Verwaltungen die Arbeit für mehrere Minuten nieder und versammelten sich vor den Eingängen von Büro- und Verwaltungsgebäuden.



In Hanau findet am frühen Abend die zentrale Trauerfeier für die Anschlagsopfer statt. Zu der Veranstaltung werden Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erwartet.



Am 19. Februar hatte ein 43-Jähriger aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln in Hanau getötet. Nach den Gewalttaten wurden er und seine Mutter zu Hause tot aufgefunden.