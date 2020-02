Der SPD-Politiker und frühere Bundestagspräsident Thierse nimmt nach dem rassistischen Anschlag in Hanau die Gesellschaft in die Pflicht.

Thierse sagte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, natürlich hätten der Staat und die Justiz ihre Pflicht zu tun, ebenso wie Politik und Medien. Die Zivilität der Gesellschaft, der Anstand, sei aber Sache der Bürger insgesamt. Das dürfe man nicht abschieben auf "die da oben", also die Polizei, die Justiz und die Politiker. So sei es ein Zeichen, die Straßen und Plätze und die Öffentlichkeit nicht denen zu überlassen, die Hass und Gewalt säten. Deswegen seien demokratische Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen mit den Opfern wichtig.



Thierse ergänzte, das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft sei keine Idylle. Es sei voller Konflikte. Deshalb müssten sich alle um ein gemeinsames Fundament bemühen. Der SPD-Politiker plädierte für einen friedlichen Streit nach den Regeln der Fairness.

AfD ist "völkisch-nationalistisch"

Mit Blick auf die AfD sprach Thierse von einer "völkisch-nationalistischen Partei". Dass sie so stark sei, sei "sozusagen ein Moment der wirklichen Gefährdung der Demokratie". Ob es gelinge, die AfD zurückzudrängen, die gesellschaftliche Atmosphäre zu verändern, sei Sache der Bürger.



Die Gesellschaft sei polarisiert und zersplittert und es gebe die Sehnsucht nach einfachen, klaren und heftigen Antworten. "Das ist die Stunde der Populisten, das ist die Stunde der Extremen." Das sei nicht nur in Deutschland so.



Thierse sprach von Wut und Aggressivität, die er in Gesprächen zwischen Politkern und verärgerten Bürgern erlebt habe. Daher sei der Dialog zunehmend schwierig. Nötig seien Gespräche von Nachbar zu Nachbar, von Kollege zu Kollege, von Verwandten zu Verwandten, in denen so konkret wie möglich über den Anlass für die Wut geredet werde. "Diese Gesprächsatmosphäre wieder zu erringen, gegen die Massivität von Hass und Vorurteil, das ist die extreme Herausforderung, mit der wir es zu tun haben."

"Thüringen war Sündenfall"

Angesprochen auf die politische Lage in Thüringen bekräftigte der frühere Bundestagspräsident, dass sich CDU und FDP ausgerechnet der AfD von Höcke "einen Zipfel der Macht übergeben haben, das war der Sündenfall". Nur weil eine Partei demokratisch gewählt sei, müsse sie noch lange nicht demokratisch sein. Das zeige auch die Geschichte.



Das Entscheidende sei, gerade auch in Thüringen und im Osten Deutschlands, immer wieder zu erklären, was Demokratie eigentlich sei. Thierse sagte, der Erfolg der AfD dort habe mit Unsicherheiten und Unzufriedenheiten zu tun - da die Partei einfache Antworten verspreche und Veränderungen verharmlose oder Schutz davor verspreche.