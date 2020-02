In der hessischen Stadt Hanau sind gestern Abend acht Menschen durch Schüsse getötet worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es zwei Tatorte. Die unbekannten Täter sind flüchtig.

Einem Bericht des Hessischen Rundfunks zufolge erschossen Unbekannte zunächst in einer Shisha-Bar in der Innenstadt drei Menschen. Danach seien die Täter in den Stadtteil Kesselstadt zu einer weiteren Shisha-Bar gefahren. Dort habe es fünf Tote gegeben. Außerdem seien mehrere Menschen verletzt worden. Die Bars gehören dem Hessischen Rundfunk zufolge unterschiedlichen Besitzern.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft auf Hochtouren. Hintergründe zur Tat sind bisher unbekannt.