Die wichtigste Lektion aus Hanau ist: So schrecklich die Amokfahrt vom 19. Februar 2020 in der hessischen Stadt ist, sie ist kein singuläres Ereignis.



Der Rechtsterrorismus ist die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Mit Ausnahme der AfD haben das alle Parteien des Bundestages spätestens nach den Morden von Hanau begriffen. Denn: Auch wenn der Täter von Hanau psychisch krank war, er handelte eindeutig aus rassistischen Motiven. Damit steht seine Tat in der langen Reihe rechtsterroristischer Gewaltakte mit mindestens 200 Toten, die sich durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ziehen.

Opfer von Rechtsterroristen werden Menschen mit Migrationsgeschichte, wie bereits am 29. Mai 1993 in Solingen oder ein gutes Jahrzehnt später in der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds – kurz NSU.



Opfer des Terrors von rechts werden Politikerinnen und Politiker, die sich für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen engagieren, wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker oder der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke.

AfD gehört zu den geistigen Brandstiftern

Opfer des rechten Terrors, das ist aber nun spätestens seit Hanau klar, wird die große Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger, die eine tolerante und weltoffene Gesellschaft wollen.



Die Bundestagsdebatte zu Hanau in dieser Woche hat jedoch gezeigt: Die AfD ist nicht bereit, den Rechtsterrorismus als die größte Herausforderung unserer Gesellschaft anzuerkennen. Der Versuch der Rechtsaußen-Partei im Parlament, die rassistisch motivierten Morde von Hanau als krankhafte Tat ohne politischen Hintergrund abzutun und jede Mitverantwortung für das Klima des Hasses im Land von sich zu weisen, empörte die anderen Fraktionen zurecht.



Denn es ist ja wahr: Führende AfD-Politikerinnen und Politiker gehören zu den geistigen Brandstiftern dessen, was in Wolfhagen, Halle oder Hanau geschah.

Es ist der AfD nicht vorzuwerfen, dass Stephan E., der mutmaßliche Mörder Walter Lübckes, für die Partei im hessischen Landtagswahlkampf Plakate geklebt hat. Er hat bei den Wahlpartys der Partei, die er besucht hat, sicher nicht offen über seine Terrorpläne gesprochen.

Was man der AfD-Spitze jedoch vorwerfen muss, dass sie zumindest im Bundestag nicht bereit ist, innezuhalten und sich zu fragen, warum sie Leute wie Stephan E. anzieht. Dass gewählte Parlamentarier noch nicht einmal Nachdenklichkeit zeigen, wenn es um die Frage geht, ob Hass und Hetze zu Taten ermutigen, spricht Bände. Die verbalen Giftköder, die ausgelegt werden, vergiften das gesellschaftliche Klima. Keiner im Deutschen Bundestag verschloss davor in dieser Woche die Augen, nur die AfD.



Sicher – nach allem, was wir wissen, war einer wie der mutmaßliche Lübcke-Mörder Stephan E. schon seit seiner Jugend ein gewaltbereiter Rassist, gehörte schon zur Neonazi-Szene in Nordhessen, als es die AfD noch nicht gab und war wohl bereits zum Morden bereit, als die AfD noch dass Partei-Projekt Eurokritischer, liberaler Wirtschaftsprofessoren war. Aber die Geschichte blieb hier eben nicht stehen - während aber die meisten dieser Professoren die Partei längst verlassen haben, weil sie immer mehr nach rechts rutschte, wurde die Gauland-Weidel-Höcke-AfD auch für gewaltbereite Rechtsradikale wie Stephan E. immer anziehender, weil Islamfeindlichkeit, völkischer Nationalismus und Rassismus zum Markenkern der Partei wurden. Das macht die AfD für Leute wie Stephan E. attraktiv.

Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz

Deswegen war es schon vor den Morden von Hanau richtig, den kompletten AfD-Flügel um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und den Brandenburger Parteivorsitzenden Andreas Kalbitz zum Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz zu machen.



Nach Hanau sollen nun Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz personell für die Bekämpfung des Rechtsterrorismus besser ausgestattet werden. Das ist wichtig – kommt aber reichlich spät. Und es bleiben die quälenden Fragen, warum als gefährlich eingeschätzte Neonazis vom Schirm der Sicherheitsbehörden verschwanden, ob es Verbindungslinien gibt zwischen den Taten der vergangenen Monate und der Mordserie des NSU, welche Rolle Verfassungsschützer, etwa in Hessen, spielten.



Nicht nur die Angehörigen der Ermordeten von Hanau sagen, wir fühlen uns nicht sicher in diesem Land. Über Alltagsdiskriminierung wegen Haut- oder Haarfarbe, wegen des Namens oder der Adresse ist seit Hanau viel gesprochen worden. Die Familien der Opfer forderten bei der zentralen Trauerfeier in dieser Woche eine vollständige Aufklärung. Das dürfen sie erwarten. Was sie auch erwarten dürfen, ist ein gesellschaftliches Klima, in dem es keinen Nährboden für hasserfüllte Morde an unschuldigen Menschen gibt. Das ist der Staat den Opfern schuldig – ob in Wolfhagen, Halle, oder Hanau. Alle Demokraten im Deutschen Bundestag waren sich da übrigens einig. Nur von der AfD hörte man andere Töne.

Ludger Fittkau (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Ludger Fittkau, geboren 1959 in Essen, studierte Sozialpädagogik sowie Sozialwissenschaften an den Universitäten Duisburg/Essen und der Fernuniversität Hagen. Promotion dort im Fach Soziologie. Nach rund zehn Jahren offener Jugendarbeit sowie Medienpädagogik in Oberhausen und Essen Wechsel in den freien Journalismus. Tätig u.a. für den WDR (Hörfunk und Fernsehen), den DLF sowie für die Kölner TV-Produktionsfirma "probono" von Friedrich Küppersbusch. Ab 2007 freier Redakteur und Autor in der Landeskulturredaktion von SWR 2 in Mainz. Seit 2009 Landeskorrespondent von Deutschlandradio - zunächst in Rheinland-Pfalz und aktuell in Hessen.