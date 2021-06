Der THW Kiel ist zum 22. Mal deutscher Handball-Meister. Dem Titelverteidiger reichte im letzten Saisonspiel bei den Rhein-Neckar Löwen ein 25:25-Unentschieden zum Titel. Den Titel sicherten sich die Kieler im Fernduell mit der SG Flensburg-Handewitt. Der 38:26-Kantersieg der Flensburger gegen Balingen war am Ende wertlos.



"Es war ein Foto-Finish, ein Herzschlagfinale. Am Ende war es etwas glücklich für den THW Kiel, dass sie ihren Titel verteidigen konnten. Beide Mannschaften haben eine herausragende Saison gespielt, das ist gar keine Frage", sagte Uwe Schenker, Präsident des Ligaverbandes der Handball-Bundesliga im Deutschlandfunk.

Handball-Liga-Präsident Uwe Schwenker (Imago)

"Nicht ganz einfach bei Hanning"

"Wir haben am Anfang der Saison mit allen Klubs der 1. und 2. Liga in den Abgrund geschaut, wir haben gedacht, dass wir nur vier, fünf Spiele ohne Zuschauer überstehen können. Am Ende haben wir alle Spieltage absolvieren können und haben eine sportliche Wertung hinbekommen", sagte Schwenker im Dlf. Er hoffe, dass man mit zunehmenden Impferfolgen noch mehr Zuschauer in den Hallen lassen und irgendwann auch wieder vor ausverkauften Hallen spiele könne.

Schwenker nahm auch Bezug auf die Kritik von DHB-Vize Bob Hanning an der MT Melsungen. Hanning hatte den Verein und die Nationalspieler des Klubs kritisiert. "Ich finde es erschreckend, dass Melsungen viele deutsche Nationalspieler für viel Geld gekauft hat, aber die Mentalität im Verein nicht mitgewachsen ist", hatte der Geschäftsführer der Füchse Berlin gesagt.

Es sei nicht immer ganz einfach bei Hanning seine Vereins- und DHB-Ämter auseinander zu halten. Schwenker gab aber auch zu bedenken, dass in Melsungen Aufwand und Ertrag in dieser Saison nicht im Verhältnis gestanden hätten.

Er setze aber auch ein bisschen auf die Trotzreaktion der Melsunger Nationalspieler, die Hannings Kritik mit guten Leistungen wiederlegen wollten.