Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Endrunde der Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert.

Das DHB-Team gewann in Köln das Rückspiel gegen Österreich mit 34 zu 20. Deutschland hatte bereits das Hinspiel am Mittwoch in Graz für sich entschieden.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.