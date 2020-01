Die deutschen Handballer haben die Hauptrunde bei der EM mit einem Sieg gegen Tschechien beendet.

Das Team von Bundestrainer Prokop gewann 26:22 gegen die tschechische Nationalmannschaft. Nun treffen die Deutschen am Samstag im Spiel um Platz 5 auf Portugal. Bereits am Freitag stehen die EM-Halbfinalduelle an.



Prokop sagte im ZDF, man habe kein Feuerwerk abgebrannt, aber noch einen Pflichtsieg verbucht. Jetzt wolle man im Hinblick auf die "schwere" Olympia-Qualifikation bis zum Schluss alle Möglichkeiten nutzen, die die EM biete.