Die deutsche Handball-Nationalmannschaft haben kaum noch Chancen auf den Einzug ins EM-Halbfinale.

Das Team verlor in Wien gegen Kroatien mit 24:25. Damit bleibt Deutschland mit 2:4 Punkten Tabellendritter. Kroatien und Spanien liegen aktuell ungeschlagen mit 6:0 Punkten an der Spitze. Am Montag trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes erneut auf Gastgeber Österreich.