Bei der Handball-Europameisterschaft hat Deutschland den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde verpasst.

Das Team von Trainer Prokop unterlag in Trondheim dem Titelverteidiger Spanien mit 26:33 (11:14). Nach einem schwachen Start in die Partie vor rund 6.500 Zuschauern konnte die DHB-Auswahl auch angesichts zahlreicher technischer Fehler das Spiel nicht mehr zu ihren Gunsten drehen. Bester Werfer der deutschen Mannschaft war Hendrik Pekeler mit fünf Treffern.



Den Einzug in die nächste Turnierphase könnte die DHB-Auswahl dennoch am Montag (18.15 Uhr/ZDF) mit einem Sieg gegen die bereits ausgeschiedenen Letten erreichen.