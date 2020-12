Die deutschen Handballerinnen sind bei der EM in Dänemark mit einem Sieg in die Hauptrunde gestartet.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener besiegte Ungarn mit 32 zu 25. Damit haben die deutschen Handballerinnen noch Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.



Beste Werferin in Reihen der DHB-Frauen war Emily Bölk mit fünf Treffern. Mit nun vier Punkten liegen die Deutschen derzeit auf Rang drei in ihrer Gruppe. Die jeweils zwei besten Mannschaften aus den beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale.



Nächster Gegner ist am Montag Weltmeister Niederlande, am Dienstag geht es gegen Kroatien.

