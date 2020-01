Die deutschen Handballspieler müssten die Niederlage gegen Spanien gut analysieren und vieles verbessern bis zum nächsten Spiel - doch das sei auf jeden Fall machbar, sagte Holger Glandorf in der Sendung "Sport am Sonntag". Kritischer sieht Glandorf, dass die Belastung der Spieler zunimmt. Bei der Handball-EM 2020 dürfen acht Teams mehr mitspielen als in früheren Turnieren - was auch mehr Spiele bedeutet.

Nicht übertreiben mit der Belastung

"Man will natürlich auch den anderen europäischen Ländern gerecht werden, die auch mal ein größeres Turnier spielen wollen", sagte Glandorf. Das könne er einerseits durchaus verstehen, nur dürfe diese Entwicklung nicht auf Kosten der Gesundheit und Regeneration gehen: "Wichtig ist, dass man die Ruhephasen einhält und den Spielern auch ein bisschen Luft gibt."

Das generelle Ziel, Handball bekannter zu machen, unterstützt Glandorf. Die Verantwortlichen dürften eben nur nicht übertreiben: "Da muss man schon sehen, ob das für die Attraktivität des Handballs gut ist, wenn vielleicht nachher im Finale zwei müde Mannschaften gegeneinander stehen."

