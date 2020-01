Bei der Handball-Europameisterschaft hat Deutschland gegen Co-Gastgeber Österreich in Wien mit 34:22 gewonnen.

Das Team von Trainer Prokop spielt damit am Samstag in Stockholm um Platz fünf. Letzter Hauptrundengegner ist am Mittwoch Tschechien.



Zuvor hatte sich Titelverteidiger Spanien gegen Weißrussland mit 37:28 durchgesetzt und als zweites Team nach Kroatien für das Halbfinale qualifiziert.