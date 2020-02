Der Deutsche Handball-Bund richtet zwei weitere Weltmeisterschaften aus.

Wie die Internationale Handball-Föderation in Kairo entschied, findet die Frauen-WM 2025 in Deutschland und den Niederlanden statt. 2027 kommt die Männer-WM nach Deutschland.



Die Titelkämpfe der Männer für 2025 wurden an Kroatien, Dänemark und Norwegen vergeben, die WM der Frauen 2027 findet in Ungarn statt.