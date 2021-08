Der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, Uwe Gensheimer (34), hat seinen Rücktritt erklärt.

Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, steht auch Rückraumspieler Steffen Weinhold (35) nicht mehr zur Verfügung. Kreisläufer Hendrik Pekeler (30) habe "zumindest eine längere Pause auferlegt", Torwart Johannes Bitter (38) will nur noch im "Notfall" zum Einsatz kommen.



Den Angaben zufolge hatten die vier Spieler ihre Entscheidungen Bundestrainer Gislason schon während der Olympischen Spiele mitgeteilt. Jetzt traten sie gemeinsam an die Öffentlichkeit. Die deutsche Mannschaft war bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Viertelfinale ausgeschieden.



Gensheimer war seit 2014 Kapitän der Nationalmannschaft und gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio die Bronzemedaille. Auch Weinhold und Pekeler gehörten damals zum Team.



Der Deutsche Handballbund würdigte die Leistungen der Spieler. Bundestrainer Gislason sagte, alle vier würden der Nationalmannschaft fehlen. "Aber das ist der Lauf der Dinge – auf ihren Positionen werden wir neue Spieler mit anderen Qualitäten sehen."

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.