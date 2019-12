Die Handballerinnen der Niederlande haben erstmals die Weltmeisterschaft gewonnen.

Im Finale im japanischen Kumamoto setzte sich das Team von Trainer Mayonnade gegen die Auswahl von Spanien mit 30:29 durch. Die Bronzemedaille ging an Russland durch ein 33:28 gegen Europameister Norwegen.



Die deutsche Mannschaft belegte bei der WM in Japan den achten Platz und verpasste damit die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.