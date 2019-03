Trotz der starken Bundesliga-Saison war Holger Glandorf nach der WM-Pause nicht komplett zufrieden mit seiner Mannschaft. Kleinigkeiten seien vor der WM besser gewesen. Es gehe aber wieder in eine gute Richtung. Erfolgreich sei Flensburg, weil sechs neue Spieler in dieser Saison gut integriert worden seien. Alle hätten ihre Spielanteile und die älteren Spieler hätten sich für die Integration eingesetzt.

Glandorf selbst arbeitet viel mit Physiotherapeuten und einem Athletiktrainer. "Es ist sehr viel Pflege nötig. Wir haben einen Athletiktrainer, mit dem ich abgestimmte Übungen mache, die meinem Körper entsprechend sind." So versuche er, über die Runden zu kommen, sagt Glandorf und freut sich, dass er länger nicht mehr veletzt gewesen sei.

Dass er nach der Karriere aufgrund früherer Verletzungen möglicherweise nicht rund laufen werde, besorgt ihn nicht: "Mir macht das Spaß. Das hilft auch über gewisse Schmerzen hinweg", sagt er auch über die kommende Saison, in der er noch spielen will. Anschließend will er bei der SG bleiben. Es habe bereits gute Gespräche über eine Tätigkeit rund um die Mannschaft gegeben, sagte Glandorf.

