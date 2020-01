Spanien ist erneut Handball-Europameister.

Der Titelverteidiger gewann das Endspiel in Stockholm mit 22:20 gegen Kroatien. Zu Beginn des Finales war Kroatien die bessere Mannschaft und führte mit drei Toren Vorsprung. Erst als der spanische Trainer Torhüter Gonzalo Perez de Vargas einwechselte, wurden die Spanier stärker und kamen schließlich zum Ausgleich. Nach einem Hin und Her in der zweiten Halbzeit setzte sich in den letzten Minuten des Spiels die "abgezocktere Mannschaft" durch, wie es in Agenturberichten heißt.



Gestern hatte Norwegen das Spiel um Platz drei gegen Slowenien und damit seine erste EM-Medaille überhaupt gewonnen. Deutschland schloss die EM nach einem Sieg im Platzierungsspiel gegen Portugal als Fünfter ab.