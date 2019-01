Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten Hauptrunden-Spiel Island mit 24:19 besiegt.

Weitere Gegner Deutschlands im Kampf um den Einzug ins Halbfinale sind in den kommenden Tagen Kroatien und Spanien.



Mit dem Sieg übernahm die DHB-Auswahl mit nun 5:1-Punkten dank des besseren Torverhältnisses vorerst die Tabellenführung in der Gruppe 1 vor dem punktgleichen Weltmeister Frankreich. Rückraumspieler Steffen Fäth war vor 19.250 lautstarken Zuschauern in der Kölner Arena mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze der deutschen Mannschaft. Im zweiten Hauptrundenspiel am Montag (20.30 Uhr/ZDF) trifft die deutsche Mannschaft dann ebenfalls in Köln auf Kroatien.