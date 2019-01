Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat Co-Gastgeber Dänemark das Finale erreicht.

Der Olympiasieger setzte sich in Hamburg mit 38:30 gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Im zweiten Halbfinale treffen am Abend ebenfalls in Hamburg Deutschland und Norwegen aufeinander.



Das Finale findet am Sonntag im dänischen Herning statt.