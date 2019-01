Dänemark ist neuer Handball-Weltmeister.

Vor heimischem Publikum besiegten die Dänen in Herning die Auswahl aus Norwegen deutlich mit 31:22. Zuvor hatte die deutsche Mannschaft das Spiel um Platz drei gegen Frankreich mit 25:26 verloren. Eine Sekunde vor Schluss erzielte Nikola Karabatic den entscheidenden Treffer, der per Videobeweis bestätigt wurde.



Die Mannschaft habe gut gespielt, sich mit eigenen Dummheiten aber um die Medaille gebracht, bilanzierte Trainer Christian Prokop nach dem Spiel im ZDF. Torwart Wolff sprach von einer insgesamt tollen WM für die Mannschaft. Für das deutsche Team ist der heutige vierte Platz der größte Erfolg seit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.