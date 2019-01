Zum Auftakt der Handball-Weltmeisterschaft der Männer hat Deutschland das koreanische Team besiegt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Prokop siegte in Berlin mit 30:19 gegen das Team, das erstmals aus süd- und nordkoreanischen Spielern besteht. Bester Werfer war Uwe Gensheimer mit sieben Toren. Bundespräsident Steinmeier hatte das Turnier am Abend eröffnet.



Die Handball-Weltmeisterschaft wird in Deutschland und Dänemark ausgetragen. Das Finale findet am 27. Januar in der dänischen Stadt Herning statt.