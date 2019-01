Bei der Handball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Mannschaft auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Prokop besiegte die Auswahl aus Brasilien mit 34 zu 21. Die Begegnung fand in Berlin statt. Der nächste Gegner der deutschen Mannschaft ist am morgigen Montag Russland. Die Handball-WM wird in Deutschland und in Dänemark ausgetragen.