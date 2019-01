Die deutschen Handballer treffen im Halbfinale der Weltmeisterschaft auf Norwegen.

Das Spiel findet am Freitag in Hamburg statt. Norwegen konnte sich gegen Ungarn durchsetzen und profitierte zudem vom Sieg der Dänen gegen Schweden. Die Mannschaft von Bundestrainer Prokop hatte am Abend in Köln mit 31 zu 30 gegen Europameister Spanien gewonnen. Deutschland war bereits vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert