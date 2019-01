Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei der Heim-WM ungeschlagen abgeschlossen.

Im letzten Gruppenspiel kam das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Donnerstag vor 13.500 Zuschauern in Berlin zu einem 31:23 (16:12) gegen Serbien. Beste Werfer für die DHB-Auswahl waren Matthias Musche mit fünf Toren sowie Paul Drux und Jannik Kohlbacher mit jeweils vier Toren. Die Abschlussplatzierung der deutschen Mannschaft in der Gruppe A und der erste Gegner in der nächsten WM-Phase am Samstag standen zum Ende der Partie noch nicht fest.



Die deutsche Mannschaft geht mit 3:1 Punkten in die am Samstag beginnende Hauptrunde, was schon vor dem Spiel gegen Serbien feststand, da Brasilien gegen Korea mit 35:26 (18:10) gewann und damit Frankreich und Deutschland in die Hauptrunde folgt. In der Hauptrunde trifft Deutschland auf Spanien, Kroatien und Island.