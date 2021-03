Amazon hat in London den ersten Supermarkt in Europa ohne Kasse eröffnet.

Der Laden in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Ealing sei zugleich der erste stationäre außerhalb der USA, teilte der US-Konzern mit. Die Kunden können sich die gewünschten Waren in ihre Taschen füllen und das Geschäft einfach verlassen. Innerhalb des Ladens "Amazon Fresh" sorgen Kameras, Sensoren und künstliche Intelligenz dafür, dass die Warenbewegungen überwacht werden. Um den Supermarkt betreten zu können, ist ein Amazon-Konto und Smartphone nötig, mit dem einen QR-Code eingelesen wird. Die Kosten werden dann automatisch abgebucht.



Amazon hatte im Januar 2018 am Stammsitz in Seattle einen ersten Supermarkt ohne Kassen eröffnet; mittlerweile gibt es in den USA 20 dieser Läden, dort unter dem Namen Amazon Go.

