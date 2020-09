Nach China und Südkorea verbietet auch Japan wegen der Afrikanischen Schweinepest den Import von Schweinefleisch aus Deutschland.

Das Landwirtschaftsministerium teilte in Tokio mit, sowohl die Einfuhren von Lebendtieren als auch von Schweinefleischprodukten würden untersagt. Aus Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund 40.240 Tonnen Schweinefleisch an Japan geliefert.



In Brandenburg war am Donnerstag bei einem toten Wildschwein das Virus nachgewiesen worden. Das war der erste bekannte Fall in Deutschland.

