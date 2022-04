Die Preise für Lebensmittel dürften weiter steigen. (dpa)

Schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges seien die Preise um gut fünf Prozent gestiegen, sagte der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Sanktjohanser, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dies sei Folge der gestiegenen Energiekosten gewesen. Die zweite Welle an Preissteigerungen komme, und diese werde wird sicherlich zweistellig. Erste Handelsketten hätten schon damit begonnen, Preise anzuheben. Man werde das zeitnah in den Supermärkten an den Preisschildern sehen können.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.