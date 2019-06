Die Europäische Union und der südamerikanische Wirtschaftsblock Mercosur haben sich auf ein umfassendes Handelsabkommen verständigt.

Das argentinische Präsidialamt erklärte, die jahrelangen Verhandlungen seien in Brüssel abgeschlossen worden. Der brasilianische Präsident Bolsonaro bezeichnet den Abschluss als historisch. Dies sei einer der wichtigsten Verträge in der Geschichte des Landes. Auch EU-Kommissionspräsident Juncker sprach von einem historischen Moment. In Zeiten von internationalen Handelsstreitigkeiten sende man ein "starkes Signal", schrieb er auf Twitter.



Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay hatten vor 20 Jahren begonnen. Der Staatenbund Mercosur ist mit einer Bevölkerung von mehr als 260 Millionen Menschen einer der größten Wirtschaftsräume der Welt.