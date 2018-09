Die traditionsreichen Warenhausketten Karstadt und Kaufhof schließen sich zusammen. Entsprechende Medienberichte haben beide Konzerne auf einer Pressekonferenz offiziell bestätigt. Die Leitung übernimmt Karstadt-Chef Stephan Fanderl.

Die entsprechenden Verträge seien bereits unterschrieben worden, teilten der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa und der kanadische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay Company (HBC) mit. Die Mehrheit der Anteile am neuen Unternehmen liegt künftig bei der Signa-Holding: Sie erhält 50,01 Prozent, HBC 49,99 Prozent. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollen sowohl Karstadt als auch Galeria Kaufhof zunächst als Marken bestehen bleiben.Unter dem Dach der neuen Holding werden nicht nur die deutschen Kaufhof- und Karstadt-Filialen vereint, sondern auch die Karstadt-Sporthäuser, die europäischen Filialen der Outlet-Kette Saks Off 5th, die Galeria-Inno-Kaufhäuser in Belgien, die erst kürzlich gegründeten Hudson's-Bay-Warenhäuser in den Niederlanden sowie eine Reihe von Internet-Anbietern. Das neue Handelsunternehmen soll europaweit 243 Standorte haben und 32.000 Mitarbeiter beschäftigen.



Der Gesamtbetriebsrat des Karstadt-Konzerns hat nach der Bekanntgabe der Fusion den Erhalt aller Arbeitsplätze und Standorte beim Zusammenschluss mit Kaufhof gefordert. Die Fusion der beiden Unternehmen dürfe nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen, sagte der Betriebsratsvorsitzende Ettl. Er verwies darauf, dass die Karstadt-Beschäftigten zur Stützung des Unternehmens seit vielen Jahren auf Teile ihres Tarifgehalts verzichteten. Der Deutsche Städtetag forderte die Konzernführung auf, im Fall von Standortschließungen frühzeitig das Gespräch mit den Kommunen zu suchen. Die Warenhäuser seien auch Kundenmagnet für umliegende Geschäfte. Es gehe darum, negative Auswirkungen auf Einzelhändler und deren Beschäftigte abzumildern.



Die Fusion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Kartellämter.