Die Kleinen mal ganz groß und allen voran - jetzt können sich Boutiquen oder Spielzeugläden freuen, nächste Woche wieder öffnen zu dürfen. 800 Quadratmeter Ladenfläche sind die Richtschnur - eine Größe aus dem Baurecht. Große Häuser dagegen gucken in die Röhre, es sei denn sie verkaufen gerade Autos, Fahrräder, Bücher oder Baumaterial. Verlass ist aber auch darauf nicht.

(imago stock&people / Thomas Koehler)Industrie: "Es hätte bessere Kriterien für Geschäftsöffnungen gegeben"

BDI-Präsident Dieter Kämpf begrüßt den Bund-Länder-Beschluss zur Öffnung von Geschäften in der Coronakrise. Das Öffnungskriterium Ladengröße könne er jedoch nicht nachvollziehen, sagte er im Dlf.

Trotz vollmundiger Beteuerungen der Ministerpräsidenten bleibt ein Flickenteppich - auch für den Handel. Nicht die Einhaltung von Hygienevorschriften und Zugangsbeschränkungen sind oftmals ausschlaggebend. Entscheidend ist für Händler oft genug die Gnade des richtigen Bundeslandes.

Von Sonderwegen und kreativen Lösungen

Wettbewerbsverzerrungen sind und waren die Folge: Baumärkte im einen Land geöffnet, im anderen geschlossen, das führte an manchen Landesgrenzen zu ungewollter Reisetätigkeit, zum Baumarkttourismus. Mit diesem Irrsinn immerhin ist nun Schluss. Und auch die Fahrradhändler, ob groß, ob klein, dürfen - etwa in Köln - nun auch wieder neue Räder verkaufen, in Berlin machten sie schon in den letzten Wochen gute Geschäfte, dort gab es keine Beschränkungen.

Dafür kann sich die Hauptstadt heute nicht einmal dazu durchringen, die 800 Quadratmeter-Regelung, unter Vermittlung der Kanzlerin beschlossen, bis Montag auch umzusetzen. Und selbst die 800 ist eine dehnbare Größe – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erlaubt einem Kaufhaus die Öffnung, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt wird. Auch Berlin denkt darüber nach.

Alle Beiträge zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

Keine Tricksereien, nicht mit mir, hält NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann entgegen. Es geht um die Betriebsgröße, basta! Dafür ist der Christdemokrat an anderer Stelle kreativer. An Rhein und Ruhr dürfen auch Möbelhäuser öffnen: "Da haben wir ein klares wirtschaftliches Interesse", begründet Laumann den nordrhein-westfälischen Sonderweg. Schließlich beschäftigt die Möbelbranche in seinem Bundesland 35.000 Mitarbeiter.

Entlarvend ehrlich! Im Möbelcenter draußen auf dem Land lassen sich Gesundheitsschutz und Profit allerdings auch gut unter einen Hut bringen – wo könnten sich Abstandsregeln besser einhalten und überwachen lassen als in einem riesigen Laden?

Regeln müssen einheitlich und transparent sein

Entscheidend darf nur sein, dass sich die Einkaufsstraßen mit ihren großen Kaufhäusern nicht wieder füllen, weil sich die Menschen dort eben nicht mehr aus dem Weg gehen können.

Die Politik aber muss einheitlich und transparent Regeln vorgeben, die auch nachvollziehbar sind, sonst werden sich die Bürger nicht dran halten. Das gilt auch für die Gastronomie, die weiter im Unklaren belassen wird. Macht es Sinn, dass sich die Menschen in der Eisdiele ihr Eis holen und sich dann gegenüber an den Gartentischen des geschlossenen Italieners in gebührendem Abstand voneinander niederlassen? Natürlich nicht: Auch der kleine Restaurantbesitzer hat ein Recht, schnell wieder groß zu denken – an die bevorstehende Wiedereröffnung.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.