Außenaufnahme des Bundesverfassungsgerichts (picture alliance/dpa | Uli Deck)

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies mehrere Verfassungsbeschwerden dagegen sowie eine Organklage der Linken-Bundestagsfraktion als unbegründet zurück.

Die Richter beurteilten zwar mehrere Punkte kritisch, die bei vollständiger Umsetzung von Ceta vorgesehen sind. Da Deutschland und etliche andere EU-Staaten das Abkommen noch nicht ratifiziert haben, waren diese Punkte aber nicht Gegenstand der Entscheidung.

Zwei der 2016 eingereichten Verfassungsbeschwerden wurden von insgesamt fast 200.000 Bürgern unterstützt. Ceta ist seit dem 21. September 2017 vorläufig in Kraft, allerdings nur in den Bereichen in unstreitiger EU-Zuständigkeit.

Das Abkommen soll den Handel zwischen der Europäischen Union und Kanada erleichtern. Aus Sicht der Gegner beschneidet es die politischen Mitwirkungsrechte der Bürger sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.