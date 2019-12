Die US-Demokraten und die Regierung von Präsident Trump haben sich auf Änderungen an der Nachfolgevereinbarung für das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta verständigt.

Der Vertragstext kann damit in nächster Zeit vom Parlament in Washington ratifiziert werden. Zudem unterzeichneten Vertreter der USA zusammen mit Vertretern Mexikos und Kanadas den Vertragszusatz.



Das Abkommen sieht unter anderem neue Regelungen für die Autoindustrie vor und gewährt amerikanischen Farmern besseren Zugang zu den Märkten in den Nachbarländern Kanada und Mexiko. Ferner umfasst der Vertrag Vorschriften für den Schutz geistigen Eigentums und den Handel im Bereich Digitales. Die Gewerkschaften begrüßten das neue Handelsabkommen.