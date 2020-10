Im festgefahrenen Streit um ein Handelsabkommen haben Großbritannien und die Europäische Union ihre Verhandlungen fortgesetzt.

Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Sefcovic traf in London den britischen Kabinettsminister Gove. Im Laufe des Nachmittags wollen EU-Chefunterhändler Barnier und sein britischer Kollege Frost miteinander telefonieren. Premierminister Johnson hatte sein Land zuletzt auf einen harten Brexit ohne Handelsabkommen eingeschworen, sollte die EU ihre Haltung nicht im Grundsatz ändern. Ein Sprecher hatte sogar erklärt, es gebe keine Handelsgespräche mehr. Die EU hatte dies als Taktik gewertet.



Meinungsunterschiede gibt es bei den Regeln für einen fairen Wettbewerb, beim Streitschlichtungsverfahren und den Fischerei-Fangquoten in britischen Gewässern. Ende des Jahres läuft die Übergangszeit aus, in der das Vereinigte Königreich noch EU-Regeln anwendet.

