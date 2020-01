Deutschland begrüßt die neue Handelsvereinbarung zwischen den USA und China.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach von einer guten Nachricht, dass beide Seiten ihre Konflikte nicht weiter eskalierten, sondern nach gemeinsamen Lösungen suchten. Etwas allgemeiner äußerte sich die EU-Kommission in Brüssel. Man unterstütze Initiativen, die zur Marktöffnung beitrügen und Spannungen im Handel abbauten, so lange sie keinen übermäßigen Wettbewerbsnachteil für europäische Unternehmen schafften. Zuvor hatten US-Präsident Trump und der chinesische Vizepremier Liu He in Washington ein erstes Teil-Abkommen unterzeichnet. Demnach will Peking unter anderem deutlich mehr US-Waren importieren. Im Gegenzug senkt Washington einen Teil bestehender Strafzölle und führt keine weiteren ein. - Weitere strittige Fragen sollen erst in einer zweiten Phase geklärt werden.



Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokration Pelosi, bezeichnete die Unterzeichnungszeremonie als reines Fernsehspektakel. Es kaschiere das komplette Fehlen von Fortschritten.