Das Europaparlament hat dem Handelsabkommen mit Großbritannien zugestimmt, das die Beziehungen nach dem Brexit regeln soll. Die Ratifizierung erfolgte gestern Abend, wie heute in Brüssel mitgeteilt wurde. Der Fraktionsvorsitzende der EVP, Weber, rief die EU-Kommission auf, das Abkommen nun auch in der Praxis durchzusetzen.

Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man habe durch den Vertrag die Möglichkeit, Großbritannien zum Einhalten des Abkommens zu zwingen, etwa durch das Aussetzen des Handels in einigen Bereichen. Er erwarte von der EU-Kommission, diese Möglichkeiten auch zu nutzen.



Er hoffe, dass künftige Generationen in Großbritannien wieder mehr Partnerschaft wollten, mit Premierminister Johnson scheine das schwierig zu sein, sagte Weber. Johnson hatte angekündigt, einige Vereinbarungen mit der EU mit Bezug auf die nordirische Grenze nicht umsetzen zu wollen.



Mit der Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der bisher nur vorläufig angewendete Vertrag zum 1. Mai in Kraft treten. Er sieht einen zollfreien und unbegrenzten Warenverkehr vor.

