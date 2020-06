Ein Bündnis von rund 60 Organisationen hat sich gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ausgesprochen.

In einem in Berlin veröffentlichten Papier werden Bundesregierung und Europäische Kommission aufgefordert, die Verhandlungen zu stoppen. Kritisiert wird unter anderem, dass das Abkommen existenzsichernde Erzeugerpreise für Landwirte in den Mercosur- und EU-Staaten verhindern würde. Zudem unterminierten die geplanten Regelungen Tierwohl und lokale Lebensmittelerzeugung. Weiter hieß es, der Vertrag stehe für eine Verschärfung der Klimakrise, weil er die Abholzung der Regenwälder befördere.



Zu den Unterstützern des Aufrufs gehören Organisationen aus den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft, Menschenrechte, Fairer Handel und Humanitäre Hilfe.