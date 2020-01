Die USA und China haben rund zwei Jahre nach Beginn des Handelskriegs ein erstes Abkommen zur Beilegung des Konflikts besiegelt.

Präsident Trump und Vizepremier Liu He unterschrieben die Vereinbarung im Weißen Haus in Washington. Sie regelt zunächst nur einen Teil der bislang strittigen Fragen. In dem Abkommen verpflichtet sich China unter anderem, seine Importe aus den USA deutlich zu erhöhen und amerikanischen Finanzdienstleistern mehr Zugang zum eigenen Markt zu gewähren. Die Vereinigten Staaten verzichten im Gegenzug auf neue Strafzölle und senken zudem einen Teil der bestehenden Sonderabgaben. Zudem wirft Washington Peking keine unfaire Währungsmanipulationen mehr vor.



Weitere strittige Punkte wie etwa der Schutz geistigen Eigentums sowie der Abbau weiterer Zölle sollen erst in einer zweiten Phase geklärt werden und in ein Gesamtabkommen münden.