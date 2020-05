In den Gesprächen mit Großbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen hat EU-Verhandlungsführer Barnier Forderungen nach weiteren Zugeständnissen zurückgewiesen.

Die Europäische Union werde Großbritannien nicht wie gewünscht ähnliche Vorteile wie Kanada einräumen, schrieb Barnier in einem Brief an seinen britischen Kollegen Frost. Es könne - so wörtlich - kein Rosinenpicken geben. Barnier zeigte sich enttäuscht über den bisherigen Verlauf der Verhandlungen.



Die britische Regierung hatte gestern die EU-Vorschläge für ein Handelsabkommen als unzureichend kritisiert. Die EU hätte damit eine beispiellose Kontrolle über britische Gesetze und Institutionen, kritisierte Frost.



Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Für die Zeit danach müssen beide Seiten ein Handelsabkommen vereinbaren.