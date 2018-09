EU-Ratspräsident Tusk hat den britischen Plänen zur Ausgestaltung der Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union nach dem Brexit eine Absage erteilt.

Man sei der Ansicht, dass die britischen Vorschläge den gemeinsamen Binnenmarkt untergraben würden, sagte Tusk. Kanzlerin Merkel betonte, alle Teilnehmer des Gipfels seien sich einig gewesen, dass es beim Binnenmarkt keine Kompromisse geben könne.



Die britische Premierministerin May kündigte neue Vorschläge für die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland an. Ihr Ziel sei es, bis zum EU-Gipfel am 18. Oktober eine vollständige Brexit-Strategie auszuhandeln.



Weiteres Thema bei dem Treffen in Salzburg war die EU-Flüchtlingspolitik. Tusk erklärte, man sei sich einig über eine Verstärkung der Außengrenzen sowie über eine Intensivierung der Verhandlungen mit Drittstaaten.