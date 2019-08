Die deutschen Exporte sind im Juni stark zurückgegangen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren sie im Juni um acht Prozent niedriger als vor einem Jahr. Sie hatten einen Wert von insgesamt 106,1 Milliarden Euro. Die Ausfuhren sanken demnach binnen 12 Monaten so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Besonders groß war der Rückgang der Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag erklärte, für 2019 erwarte man kaum noch Wachstum bei den deutschen Ausfuhren. Der zunehmende Protektionismus und eine merklich schwächelnde Weltkonjunktur führten zu einer direkten Belastung der deutschen Wirtschaft.



Nach Einschätzung der staatlichen Förderbank KfW steht Deutschland derzeit an der Grenze zwischen Stagnation und Rezession.