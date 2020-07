Der flüchtige frühere Wirecard-Vorstand Marsalek hat sich einem Zeitungsbericht zufolge nach Russland abgesetzt.

Der seit Wochen untergetauchte Manager sei auf einem Anwesen westlich von Moskau unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU untergebracht, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmer-, Justiz- und Diplomatenkreise. Zuvor habe Marsalek erhebliche Summen in Form von Bitcoins aus Dubai nach Russland geschafft. Das Magazin "Der Spiegel" hatte berichtet, Marsalek könnte sich in Weißrussland oder Russland aufhalten.



Wirecard hatte Mitte Juni ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und kurz darauf Insolvenz angemeldet. In Deutschland ist eine Debatte über Versäumnisse von Behörden und Wirtschaftsprüfern entbrannt, denen die Bilanzfälschungen lange verborgen geblieben waren.