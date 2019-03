Die USA sehen die Verhandlungen mit China zur Beilegung des Handelsstreits auf einem gutem Weg.

US-Finanzminister Mnuchin teilte per Twitter mit, er und der US-Handelsbeauftragte Lighthizer hätten konstruktive Gespräche in Peking geführt. Er freue sich auf weitere Diskussionen in der nächsten Woche in Washington mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He. Zu Details äußerte sich Mnuchin nicht. Bereits vor den Gesprächen in Peking hatten beide Seiten von Fortschritten gesprochen.



Der Streit hält seit Mitte 2018 an und belastet auch die Weltwirtschaft. Die USA und China haben Strafzölle in Milliardenhöhe gegen den jeweils anderen verhängt.



US-Präsident Trump wirft China unter anderem unfaire Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums vor.