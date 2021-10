Zwischen China und den USA laufen Bemühungen, den seit Jahren schwelenden Handelskonflikt beizulegen.

Zu entsprechenden Beratungen per Videoschalte trafen sich die US-Handelsbeauftragte Tai und Chinas Vizepremier Liu He. Anschließend hieß es, beide Seiten hätten ihre wichtigsten Anliegen vorgetragen und seien überein gekommen, gegenseitige legitime Sorgen in Konsultationen zu bewältigen, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Unterhändler wollten ihren Dialog fortsetzen.



Angefangen hat der Handelskrieg im Juni 2018, als der damalige US-Präsident Trump Strafzölle auf Einfuhren aus China verhängte. Auch die neue US-Regierung unter Präsident Biden will vorerst daran festhalten. Die USA und China haben allerdings vereinbart, auf neue oder höhere Strafzölle zu verzichten, sofern China bis Ende 2021 für 200 Milliarden US-Dollar mehr Waren aus den USA kauft. Diese Forderung sieht Washington noch nicht erfüllt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.