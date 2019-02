Die USA haben im Handelsstreit mit China hochrangige Gespräche für den 14. und 15. Februar angekündigt.

Sie sollen in Peking stattfinden. Wie das Präsidialamt in Washington weiter mitteilte, werden der US-Handelsbeauftragte Ligthizer und Finanzminister Mnuchin daran teilnehmen. Am 11. Februar soll ein Treffen auf Stellvertreter-Ebene stattfinden. Die Präsidenten beider Länder, Trump und Xi Jinping, hatten sich Anfang Dezember auf eine Frist von 90 Tagen geeinigt. In diesem Zeitraum soll es nicht zu weiteren Zöllen oder Erhöhungen bestehender Zölle kommen. Die Frist endet am 1. März.



Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt überziehen sich seit Monaten mit erheblichen Sonderzöllen. Die USA wollen das Handelsdefizit im Verhältnis zu China reduzieren.