Die japanische Regierung geht davon aus, dass sich die Handelsbeziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit verbessern werden.

Außenminister Motegi sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen Raab in Tokio, Japan gehe es vor allem um die strengen Einfuhrkontrollen für Lebensmittel, die die Europäische Union nach der Atomkatastrophe von Fukushima eingeführt habe. Diese sollten die Briten beenden.



Raab betonte, seine Regierung strebe ein umfassendes Abkommen mit Japan an. Diese Vereinbarung sollte mindestens so weitreichend sein wie der Handelsvertrag, den Japan mit der EU geschlossen habe. Das Abkommen, das vor einem Jahr in Kraft trat, sieht unter anderem geringere Zölle auf japanische Autos vor.