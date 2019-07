China und die USA wollen ihre Handelsgespräche im September fortsetzen.

Das teilte das Handelsministerium in Peking nach Abschluss der jüngsten Verhandlungsrunde mit. Beide Seiten hätten einen offenen und intensiven Austausch geführt. Die Gespräche hatten gestern in Shanghai begonnen und wurden heute vorzeitig beendet. Im Vorfeld hatte US-Präsident Trump der chinesischen Seite vorgeworfen, eine Einigung bewusst hinauszuzögern. Peking habe zugesagt, amerikanische Agrarprodukte zu kaufen, setze dies bislang aber nicht um. Umstritten ist zudem der Umgang mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei, der von den USA als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft wird.



Beide Staaten hatten in den vergangenen Monaten mehrfach Sonderzölle auf Importe eingeführt.