Die Europäische Zentralbank sieht in dem Handelsstreit der USA mit China und anderen Ländern eine Gefahr für die Weltwirtschaft.

Sollten alle angedrohten Schritte umgesetzt werden, würde der durchschnittliche US-Einfuhrzoll auf den höchsten Stand der vergangenen 50 Jahre klettern, warnte die EZB in einem heute veröffentlichten Wirtschaftsbericht. Diese Entwicklung sei ein ernstzunehmendes Risiko für die globalen Handels- und Konjunkturaussichten.



Der Generaldirektor der Welthandelsorganisation, Azevedo, erklärte, alle Länder müssten zur Lösung der Probleme beitragen. Die Situation sei äußerst ernst, schrieb Azevedo in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Zuletzt hatte China als Antwort auf höhere US-Zölle in den USA ähnliche Maßnahmen gegen die Vereinigten Staaten verhängt.