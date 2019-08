Die USA verschieben einen Teil der geplanten neuen Strafzölle für chinesische Waren auf Mitte Dezember.

Elektronische Produkte wie Laptops und Mobiltelefone seien zunächst nicht von den Abgaben in Höhe von zehn Prozent betroffen, teilte die Regierung in Washington mit. Das gelte auch für einige Waren im Bereich Bekleidung. Ursprünglich wollte US-Präsident Trump die Sonderabgaben Anfang September in Kraft setzen.