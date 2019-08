In den Handelsstreit zwischen den USA und China ist wieder Bewegung gekommen.

Die US-Regierung gab bekannt, dass Sonderzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Güter wie Laptops oder Mobiltelefone auf Mitte Dezember verschoben werden. Sie sollten eigentlich ab nächstem Monat in Kraft treten. Auch Zölle für Videospiel-Konsolen, Spielzeug, Computer-Bildschirme, Schuhe und Kleidung werden demnach erst später erhoben.



An der Börse gab die Nachricht den Kursen deutlich Auftrieb.



Das chinesische Handelsministerium teilte mit, ranghohe Unterhändler hätten mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer und US-Finanzminister Mnuchin telefoniert. Innerhalb der nächsten zwei Wochen solle es ein weiteres Gespräch geben.